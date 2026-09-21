Magnite Promotes Brian Gephart To CFO Role As David Day Decides To Retire

(RTTNews) - Monday, Magnite, Inc. (MGNI), an independent sell-side advertising company, announced the promotion of Chief Accounting Officer Brian Gephart as Chief Financial Officer, effective October 1, 2026.

This comes as CFO David Day has decided to retire from the position after a distinguished decade-long tenure leading the company's financial operations.

Before joining Magnite, he served as CFO and Principal Financial Officer at Leaf Group, a publicly traded consumer internet company.

"I look forward to taking on the CFO role at such an important time for the company and working alongside Michael and the entire executive team to build on the strong foundation David has established," said Gephart.

In pre-market hours, MGNI was trading at $25.20, up 0.20 percent on the Nasdaq.