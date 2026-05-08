Magnite: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Magnite präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 164,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at