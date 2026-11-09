Magnite vs. Pinterest: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?

As digital advertising shifts toward streaming and social commerce, choosing between Magnite (NASDAQ:MGNI) and Pinterest (NYSE:PINS) requires a close look at where marketing dollars are moving today.

Magnite serves as the technical backbone for publishers looking to sell ad space, while Pinterest provides a visual search environment where users actively look for inspiration and products. Comparing these two companies helps investors understand the different ways to play the ongoing evolution of the digital ad market.

Magnite provides a sell-side advertising platform for publishers and media owners in the media stocks landscape. As the largest independent player in this space, it helps content creators monetize their inventory across connected television, mobile, and desktop. The company maintains critical partnerships with providers like LG Ad Solutions and Telly, allowing programmatic buyers, including The Trade Desk, to access premium video inventory.

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