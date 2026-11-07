Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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08.11.2026 00:20:06
Magnite vs. Reddit: Which Media Stock Is a Better Buy Going Into 2027?
As digital advertising shifts away from traditional formats, investors must decide which platforms can best navigate the changing landscape. Choosing between Magnite (NASDAQ:MGNI) and Reddit (NYSE:RDDT) depends on your preferred growth strategy.
Magnite serves as a vital middleman for publishers looking to sell digital ad space, while Reddit offers a massive community-driven platform for direct engagement. Both companies represent different segments of the modern advertising ecosystem.
Magnite operates as the world's largest independent sell-side advertising company. It provides the technology that helps publishers monetize their content across connected TV, online video, and display formats. The company serves major partners like LG Electronics-owned LG Ad Solutions, and recently partnered with OpenAI to boost ad placements within ChatGPT.
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Nachrichten zu Magnite Inc
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03.11.26
|Ausblick: Magnite veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
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04.08.26
|Ausblick: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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Analysen zu Magnite Inc
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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|Magnite Inc
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