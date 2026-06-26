Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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26.06.2026 16:14:55
Magnite vs. Sea: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors often choose between specialized technology players and broad digital ecosystem giants. Magnite (NASDAQ:MGNI) and Sea (NYSE:SE) represent two distinct paths into the digital economy, making the choice between them a matter of strategy.Magnite focuses on helping publishers sell advertising space, particularly in the growing world of connected TV. Sea is a conglomerate that dominates e-commerce and digital gaming across Southeast Asia and Latin America. While they operate in different sectors, both companies compete for growth-oriented capital in an increasingly digital world.Magnite sells software that helps publishers and media owners manage and sell their digital advertising inventory across various platforms. Its primary focus is on connected TV and online video, serving major agencies and brands globally. Note that two major advertising buyers accounted for approximately 44% of revenue in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Magnite Inc
|16,41
|7,64%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|79,80
|2,57%
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