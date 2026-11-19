Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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19.11.2026 05:36:00
Magnite vs. The Trade Desk: Which Ad Tech Stock Is a Better Buy for 2027?
Automated, or programmatic, advertising is reshaping the media landscape by providing more transparency and efficiency for both ad buyers and sellers. Choosing between Magnite (NASDAQ:MGNI) and The Trade Desk (NASDAQ:TTD) requires deciding which side of the transaction offers the most potential.
Magnite focuses on helping media owners maximize the value of their digital inventory, while The Trade Desk empowers agencies and brands to buy that inventory effectively. Both companies are at the center of the shift toward programmatic advertising, making them essential players in the evolving digital ecosystem.
Magnite operates in the digital advertising market, with a strong presence among online publishers and content providers requiring automated tools to sell inventory. As a supply-side platform, the company provides the technology that media owners use to manage their ad space. Two major buyers indirectly contributed nearly 44% of its revenue in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Analysen zu Magnite Inc
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