Magnitogorski metallurgitscheski kombinat: MMK informiert über die Verlängerung des Verfahrens zur Einholung der Zustimmung der Anleihegläubiger

Das Magnitogorski metallurgitscheski kombinat (MOEX: MAGN; LSE: MMK) informiert über die Verlängerung der Einholung der Zustimmung der Anleihegläubiger ("Consent Solicitation") für seine ausstehenden garantierten Anleihen ("Guaranteed Notes") zu 4,375 Prozent mit Fälligkeit 2024 in Höhe von 500,000,000 US-Dollar.

Am 6. Juni 2022 gab das Magnitogorski metallurgitscheski kombinat (die "Garantin") die Einholung der Zustimmung der Anleihegläubiger bezüglich der mit 500.000.000 USD zu 4,375 Prozent garantierten Anleihen mit Fälligkeit 2024 bekannt, begeben von MMK International Capital DAC (die "Emittentin") (ISIN: XS1843434959 (Regulation S) / US553142AA88 (Rule 144A); Common Code: 111730628 (Regulation S) / 111730628 (Rule 144A Common code) (die "Anleihen") zu den im Consent Solicitation Memorandum vom 6. Juni 2022 (das "Consent Solicitation Memorandum” ) dargelegten Bedingungen. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet, aber hier nicht definiert werden, haben die im Consent Solicitation Memorandum angegebene Bedeutung.

Die Garantin bedankt sich bei allen Anleihegläubigern, die zeitnah auf die anspruchsvolle Zustimmungsfrist reagiert haben (heute 16 Uhr Londoner Zeit) ("Zustimmungsfrist”). Die Garantin erwartet, dass weitere Zustimmungsanweisung von Anleihegläubigern eingehen werden, die ihre Anweisungen aufgrund des engen Zeitrahmens noch nicht eingereicht haben. Im Hinblick auf den Erhalt der ausstehenden Zustimmungsanweisungen, die zur Erlangung der erforderlichen Zustimmungen ("Requisite Consents”) benötigt werden, teilt die Garantin den Anleihegläubigern hiermit mit, dass sie beschlossen hat, die Zustimmungsfrist vom 9. Juni 2022 (16 Uhr (Londoner Zeit)) auf den 16. Juni 2022 (16 Uhr (Londoner Zeit)) zu verlängern (die "neue Zustimmungsfrist”).

Wie oben dargelegt, sind Änderungen an der Einholung der Zustimmung der Anleihegläubiger auf die neue Zustimmungsfrist beschränkt. Alle sonstigen Bedingungen der Consent Solicitation bleiben unberührt.

Die Garantin ruft diejenigen Anleihegläubiger, die noch nicht an der Consent Solicitation teilgenommen haben, dazu auf, sich schnellstmöglich direkt mit ihrer Investor Relations-Abteilung und/oder der Anwaltskanzlei Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners("RGD”) in Verbindung zu setzen, um ein Exemplar des Consent Solicitation Memorandum zu erhalten und weitere damit zusammenhängende Fragen zu erörtern. Es wird davon ausgegangen, dass Anleihegläubiger, die im Rahmen der Einholung der Zustimmung bereits Zustimmungsanweisungen erteilt haben, den Änderungen zustimmen, es sei denn, sie widerrufen wirksam ihre Zustimmungserklärungen vor dem früheren Zeitpunkt des Inkrafttretens und der neuen Zustimmungsfrist.

Alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Consent Solicitation sowie alle Aktualisierungen sind auf Anfrage bei RGD unter MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal erhältlich. Bitte geben Sie in Ihrer Mitteilung auch den Gesamtnennbetrag der von Ihnen gehaltenen Anleihen und den Standort der Hinterlegungsstelle an.

Inhaber von Anleihen können RGD per E-Mail an MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal kontaktieren, wenn sie Unterstützung benötigen.

Bei weiteren Fragen können sich Inhaber von Anleihen per E-Mail an die Investor Relations-Abteilung der Garantin wenden: ir@mmk.ru.

ISIN: US5591892048 Kategorie-Code: MSCM TIDM: MMK LEI-Code: 253400XSJ4C01YMCXG44 Laufende Nr.: 167356

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005935/de/