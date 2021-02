Magnora und RWE Renewables entwickeln Windpark in Norwegen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die norwegische Magnora wird mit der deutschen RWE Renewables bei der Entwicklung eines Windprojektes in der südnorwegischen Provinz Agder zusammenarbeiten. Der norwegische Investor für erneuerbare Energien teilte mit, einen Vorvertrag mit RWE Renewables unterzeichnet zu haben, die ihm einen Anteil von rund 34 Prozent an dem Projekt sichern soll. Der Oddeheia- und Bjelkeberg-Windpark soll in der Gemeinde Birkenes entstehen und 2022 in Betrieb gehen. Die Nennleistung des Windparks werde bei bis zu 98 MW liegen.

