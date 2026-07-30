Magnum Aktie
ISIN: INE591B01018
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30.07.2026 11:47:54
Magnum boosted by heatwave as ice cream sales surge in Europe
Ben & Jerry’s maker expanded distribution to cope with increase in summer demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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