Magnum Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Magnum Ventures hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 INR je Aktie in den Büchern standen.

Magnum Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at