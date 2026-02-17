|
17.02.2026 06:31:28
Magnum Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Magnum Ventures hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 INR je Aktie in den Büchern standen.
Magnum Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!