Magnum Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Magnum Ventures präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 INR, nach 0,820 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Magnum Ventures 1,19 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,690 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,45 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Magnum Ventures 4,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at