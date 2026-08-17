Magnum Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Magnum Ventures hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,21 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Magnum Ventures -2,730 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at