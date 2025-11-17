Magnum Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Magnum Ventures stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Magnum Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 836,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at