Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.04.2026 10:24:52
Magnum’s mini ice cream sales ease fears weight-loss drugs will hit demand
Ben & Jerry’s maker beats first-quarter sales forecasts though its price growth was lower than expectedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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