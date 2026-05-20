Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.05.2026 11:00:00
MagSafe-Griff für Menschen mit Handicap: Apple übernimmt Vertrieb
Bailey Hikawa entwickelt Smartphone-Griffe, die auch bei Behinderung ein leichtes Greifen erlauben. Mit Popsockets und Apple wird der Vertrieb verbessert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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