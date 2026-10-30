Magyar Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Magyar Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,99 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Magyar Bancorp 63,60 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 58,42 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at