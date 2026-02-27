|
27.02.2026 06:31:29
Magyar Telekom Telecommunications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Magyar Telekom Telecommunications hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 48,44 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Magyar Telekom Telecommunications 39,90 HUF je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 258,11 Milliarden HUF umgesetzt, gegenüber 256,51 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 232,83 HUF. Im letzten Jahr hatte Magyar Telekom Telecommunications einen Gewinn von 171,76 HUF je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Magyar Telekom Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 983,94 Milliarden HUF. Im Vorjahr waren 967,48 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.