27.02.2026 06:31:29

Magyar Telekom Telecommunications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Magyar Telekom Telecommunications hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 48,44 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Magyar Telekom Telecommunications 39,90 HUF je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 258,11 Milliarden HUF umgesetzt, gegenüber 256,51 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 232,83 HUF. Im letzten Jahr hatte Magyar Telekom Telecommunications einen Gewinn von 171,76 HUF je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Magyar Telekom Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 983,94 Milliarden HUF. Im Vorjahr waren 967,48 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen