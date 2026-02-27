Magyar Telekom Telecommunications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Magyar Telekom Telecommunications hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 48,44 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Magyar Telekom Telecommunications 39,90 HUF je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 258,11 Milliarden HUF umgesetzt, gegenüber 256,51 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 232,83 HUF. Im letzten Jahr hatte Magyar Telekom Telecommunications einen Gewinn von 171,76 HUF je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Magyar Telekom Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 983,94 Milliarden HUF. Im Vorjahr waren 967,48 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

