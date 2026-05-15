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15.05.2026 06:31:29
Magyar Telekom Telecommunications gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Magyar Telekom Telecommunications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Magyar Telekom Telecommunications ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Magyar Telekom Telecommunications im vergangenen Quartal 725,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Magyar Telekom Telecommunications 628,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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