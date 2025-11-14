Magyar Telekom Telecommunications stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magyar Telekom Telecommunications hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 62,47 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48,98 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 242,90 Milliarden HUF – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,13 Milliarden HUF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at