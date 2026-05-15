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15.05.2026 06:31:29
Magyar Telekom Telecommunications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Magyar Telekom Telecommunications hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 66,58 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Magyar Telekom Telecommunications 59,62 HUF je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 238,06 Milliarden HUF, gegenüber 241,63 Milliarden HUF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,48 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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