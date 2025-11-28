Mah Sing Group Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mah Sing Group Bhd hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mah Sing Group Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 635,9 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 639,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at