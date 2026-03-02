Mah Sing Group Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mah Sing Group Bhd hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Mah Sing Group Bhd ebenfalls ein EPS von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 665,0 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mah Sing Group Bhd 744,4 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,100 MYR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mah Sing Group Bhd im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,52 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,52 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at