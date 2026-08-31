Mah Sing Group Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mah Sing Group Bhd veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mah Sing Group Bhd hat ein EPS von 0,03 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 656,3 Millionen MYR gegenüber 565,9 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at