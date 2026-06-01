Mah Sing Group Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mah Sing Group Bhd hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mah Sing Group Bhd hat ein EPS von 0,03 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 563,1 Millionen MYR, gegenüber 649,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at