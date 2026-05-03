JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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03.05.2026 11:00:43
MAHA Awaits Robert F. Kennedy Jr.’s Definition of Ultraprocessed Foods
Some yogurts and peanut butters could be considered ultraprocessed as scientists and MAHA supporters push for a strict definition.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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