26.02.2026 06:31:29
Maha Energy (A): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Maha Energy (A) hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Maha Energy (A) ein EPS von 0,650 SEK in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,370 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -2,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
