Maha Energy (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Maha Energy (A) hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,430 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at