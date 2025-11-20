Maha Energy (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maha Energy (A) hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Maha Energy (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,560 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at