Maha Energy (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maha Energy (A) präsentierte in der am 27.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es stand ein EPS von 0,308 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maha Energy (A) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,158 USD in den Büchern gestanden.

Maha Energy (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 163,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Maha Energy (A) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,225 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,075 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,10 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 64,00 Millionen USD ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD und einen Umsatz von 58,28 Millionen USD in Aussicht gestellt.

