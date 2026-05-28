Maha Rashtra Apex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Maha Rashtra Apex hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Maha Rashtra Apex ein EPS von 8,58 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Maha Rashtra Apex im vergangenen Quartal 3,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maha Rashtra Apex 5,3 Millionen INR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,870 INR. Im Vorjahr waren 7,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 47,41 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 78,67 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at