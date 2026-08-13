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13.08.2026 06:31:29
Mahalaxmi Rubtech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mahalaxmi Rubtech ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mahalaxmi Rubtech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,18 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 315,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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