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28.05.2026 06:31:29
Mahamaya Steel Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mahamaya Steel Industries hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahamaya Steel Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 3,29 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,63 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,84 INR. Im letzten Jahr hatte Mahamaya Steel Industries einen Gewinn von 4,62 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,83 Milliarden INR gegenüber 8,02 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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