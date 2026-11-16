Mahamaya Steel Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mahamaya Steel Industries hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahamaya Steel Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mahamaya Steel Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at