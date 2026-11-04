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04.11.2026 06:31:28
Mahanagar Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mahanagar Gas hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,73 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mahanagar Gas ein EPS von 19,37 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Mahanagar Gas mit einem Umsatz von insgesamt 25,38 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,80 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 19,71 INR sowie einem Umsatz von 24,97 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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