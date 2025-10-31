Mahanagar Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mahanagar Gas hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,86 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,50 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 26,58 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 19,80 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at