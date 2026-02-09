Mahanagar Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mahanagar Gas lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mahanagar Gas ein EPS von 22,39 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,60 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 18,47 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

