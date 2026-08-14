Mahanagar Telephone Nigam stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mahanagar Telephone Nigam hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 229,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 657,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at