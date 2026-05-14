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14.05.2026 06:31:29
Maharah Human Resources Company Registered legte Quartalsergebnis vor
Maharah Human Resources Company Registered präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 SAR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 923,0 Millionen SAR gegenüber 710,8 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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