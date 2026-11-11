Maharah Human Resources Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maharah Human Resources Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Maharah Human Resources Company Registered im vergangenen Quartal 949,9 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maharah Human Resources Company Registered 789,7 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at