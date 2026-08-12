Maharah Human Resources Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maharah Human Resources Company Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Maharah Human Resources Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 930,2 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 754,5 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at