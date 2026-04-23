|
23.04.2026 06:31:29
Maharashtra Scooters mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Maharashtra Scooters hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Maharashtra Scooters hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,20 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Maharashtra Scooters mit einem Umsatz von insgesamt 65,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,56 Prozent verringert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 271,70 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 187,60 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,84 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.