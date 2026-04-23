Maharashtra Scooters mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maharashtra Scooters hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Maharashtra Scooters hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,20 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Maharashtra Scooters mit einem Umsatz von insgesamt 65,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,56 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 271,70 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 187,60 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at