Maharashtra Scooters präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maharashtra Scooters hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 INR gegenüber 30,90 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 81,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 292,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at