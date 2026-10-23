Maharashtra Scooters präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maharashtra Scooters hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 256,61 INR, nach 233,70 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Maharashtra Scooters 2,97 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at