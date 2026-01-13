|
13.01.2026 06:31:28
Maharashtra Scooters präsentierte Quartalsergebnisse
Maharashtra Scooters hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 INR gegenüber 2,90 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 64,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.
