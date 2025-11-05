Maharashtra Scooters: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maharashtra Scooters hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 233,70 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 132,30 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,24 Prozent auf 2,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at