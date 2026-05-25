Maharashtra Seamless: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maharashtra Seamless präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,06 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,18 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,80 Milliarden INR.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 52,33 INR gegenüber 58,02 INR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Maharashtra Seamless im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 11,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 46,74 Milliarden INR im Vergleich zu 52,69 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at