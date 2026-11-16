Maharashtra Seamless hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maharashtra Seamless präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,70 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at