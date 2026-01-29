Maharashtra Seamless präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maharashtra Seamless hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 18,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maharashtra Seamless 13,89 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,08 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,90 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at