|
29.01.2026 06:31:29
Maharashtra Seamless präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Maharashtra Seamless hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 18,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maharashtra Seamless 13,89 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,08 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,90 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!