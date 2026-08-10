Maharashtra Seamless präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maharashtra Seamless hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,88 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maharashtra Seamless ein EPS von 17,19 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maharashtra Seamless in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at