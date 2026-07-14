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14.07.2026 06:31:29
Mahaveer Infoway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mahaveer Infoway hat am 13.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,180 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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